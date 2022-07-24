Жара вернется в Новосибирскую область
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В Новосибирской области потеплеет до +29 градусов. Местами прогнозируются небольшие дожди.
Западно-Сибирский гидрометцентр обещает, что воздух в Новосибирской области 25 июля июля прогреется днем до +26 градусов, 26 июля потеплеет до +29.
«25 июля переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы», — прогнозируют синоптики.
26 июля осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +10…+15 градусов.
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