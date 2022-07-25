Мусорные полигоны в Новосибирской области загорелись на площади более 2,3 га
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожары охватили полигоны размещения отходов в районах Новосибирской области. Общая площадь огня превысила 23 тыс. кв. метров.
«Отмечаю горение на полигонах коммунальных отходов в трех районах области: Коченёвском, Новосибирском и Ордынском, на общей площади свыше 23,5 тыс. кв. метров», — заявил глава ГУ МСЧ по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в облправительстве 25 июля (цитата по «Интерфаксу»).
Очаги открытого горения уже ликвидированы. Работы продолжаются силами собственников полигонов.
В Новосибирском районе, как утверждает министр ЖКХ Денис Архипов, очаги потушили еще 21 июля.
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