Свинья убила человека в Иркутской области

Свиньи, находившиеся на свободном выпасе, напали на жителя в Иркутской области. Он умер от потери крови.

Житель поселка Тельма Иркутской области предпенсионного возраста погиб после нападения свиней. Он пытался вилами отогнать от своего участка стаю животных, которые находились на свободном выгоне, рассказало издание Usolie citi.

Одна из свиней укусила мужчину за ногу и разорвала артерию.

По сведениям журналистов, в последнее время местный пастух начал выводит 30 своих домашних животных пастись в поселок. Администрация даже составила на него четыре протокола поселка четыре протокола составила на «пастуха».

Врачи не смогли спасти пострадавшего. Он умер в больнице от кровопотери.