Мальчик погиб во время игры в прятки в Иркутской области

11-летний ребенок скончался в Иркутской области вечером 24 июля. Пятиклассник запутался в веревках.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что пятиклассник со своими сверстниками играл в прятки. В время игры школьник запутался в веревках для сушки белья», — говорится в сообщении полиции.



В результате несчастного случая мальчик погиб.