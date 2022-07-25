Мальчик погиб во время игры в прятки в Иркутской области
25 Июл 2022, 07:52
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что пятиклассник со своими сверстниками играл в прятки. В время игры школьник запутался в веревках для сушки белья», — говорится в сообщении полиции.
11-летний ребенок скончался в Иркутской области вечером 24 июля. Пятиклассник запутался в веревках.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что пятиклассник со своими сверстниками играл в прятки. В время игры школьник запутался в веревках для сушки белья», — говорится в сообщении полиции.
В результате несчастного случая мальчик погиб.
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