Мальчик погиб во время игры в прятки в Иркутской области

25 Июл 2022, 07:52

11-летний ребенок скончался в Иркутской области вечером 24 июля. Пятиклассник запутался в веревках.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что пятиклассник со своими сверстниками играл в прятки. В время игры школьник запутался в веревках для сушки белья», — говорится в сообщении полиции.

В результате несчастного случая мальчик погиб.


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