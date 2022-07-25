Шампунь и мыло подорожали в Новосибирской области почти на 20% за три месяца

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Моющие средства для личной гигиены и стирки подорожали в Новосибирской области за три месяца на 6%-20%, следует из официальных данных. Самый большой рост стоимости наблюдается на шампунь и туалетное мыло.

Средняя цена на шампунь, по данным Новосибирскстата, в упаковке 250 мл в регионе с 15 апреля по 15 июля увеличилась на 20,6%, туалетного мыла (100 г) — на 18,9%, зубной пасты (100 г) — на 17,5%.



Мыло хозяйственное (200 г) подорожало на 12,2%, а стиральный порошок (кг) — на 6,3%.