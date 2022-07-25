Мэр Красноярска покинул пост

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Мэр Красноярска покинул пост
25 Июл 2022, 11:27

Мэр Красноярска Сергей Еремин подал в отставку. Он перейдет на должность замгубернатора региона.

Сергей Еремин ушел с поста мэра Красноярска. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

Еремин рассказал, что принял предложение губернатора края перейти на работу в администрацию главы региона на должность замгубернатора. На новом месте он будет курировать развитие и благоустройство городов.

«Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить. Завтра я внесу в городской совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут мою отставку», — заявил он.

Сергею Еремину 46 лет, у него два образования — техническое и юридическое. С 2002 года работал в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю. В 2010 году пришел в министерство транспорта региона в качестве замминистра. Возглавил министерство в мае 2012 года. Мэром Красноярска он стал в октябре 2017 года.

Еремин обещал раскрутить «маховик развития» и внедрить «элементарную городскую гигиену». В своей работе он предлагал опираться на районные администрации и 5−10-летнее планирование. Чиновник заявлял о важности консолидации имеющихся ресурсов и необходимости направить умственные усилия на поиск инвестиционных возможностей, а также о намерении искоренить практику недоверия власти, писала Тайга.инфо.


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