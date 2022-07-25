Спрос на маски вырос в Новосибирской области

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В 2022 году в Новосибирской области впервые зафиксирован рост спроса на маски и антисептики.

За последние две недели, с 11 по 24 июля 2022 года, спрос на маски в целом по стране увеличился на 109% по сравнению с аналогичным периодом в июне 2022 года, сообщает пресс-служба Wildberries. Ранее с начала года продажи масок снижались.



Из регионов Сибири спрос увеличился на 144% в Красноярском крае и на 50% − в Новосибирской области.

В аналитической службе Wildberries сообщили, что в основном россияне предпочитают приобретать маски в пачках по 50−100 штук. Средняя цена одной маски в наборе 100 штук на июль находится на минимальном за последние три года уровне: она составляет 1,3 рубля за штуку против 31 рублей на пике два года назад.

Кроме того, как отмечают в Wildberries, за последние две недели июля в целом по стране вырос на треть спрос и на кожные антисептики.