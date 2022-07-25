Спрос на маски вырос в Новосибирской области

© pixabay.com
Спрос на маски вырос в Новосибирской области
25 Июл 2022, 11:25

В 2022 году в Новосибирской области впервые зафиксирован рост спроса на маски и антисептики.

За последние две недели, с 11 по 24 июля 2022 года, спрос на маски в целом по стране увеличился на 109% по сравнению с аналогичным периодом в июне 2022 года, сообщает пресс-служба Wildberries. Ранее с начала года продажи масок снижались.

Из регионов Сибири спрос увеличился на 144% в Красноярском крае и на 50% − в Новосибирской области.

В аналитической службе Wildberries сообщили, что в основном россияне предпочитают приобретать маски в пачках по 50−100 штук. Средняя цена одной маски в наборе 100 штук на июль находится на минимальном за последние три года уровне: она составляет 1,3 рубля за штуку против 31 рублей на пике два года назад.

Кроме того, как отмечают в Wildberries, за последние две недели июля в целом по стране вырос на треть спрос и на кожные антисептики.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны»
Алексей Мазур
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.
Последние материалы
25 Июл, 15:11
«Гемотест» оштрафовали за утечку данных клиентов
25 Июл, 14:52
Новосибирскому подростку после укуса клеща нужно дорогое лечение, чтобы ходить
25 Июл, 14:28
Ситуация удручающая: Томская область стала худшей в Сибири по освоению средств на нацпроекты
25 Июл, 11:27
Мэр Красноярска покинул пост
25 Июл, 11:25
Спрос на маски вырос в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования