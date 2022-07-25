Новосибирскому подростку после укуса клеща нужно дорогое лечение, чтобы ходить

© Из семейного архива. Вадим Затеев

Новосибирца Вадима Затеева в 2016 году укусил клещ. Через две недели у него парализовало половину тела. Несколько месяцев он провел в больнице, заново учился сидеть, говорить, писать. Однако ходить 14-летний подросток не может до сих пор. Ему нужна реабилитация, которая стоит более 300 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Шесть лет назад, когда мы гуляли в парке, Вадика укусил клещ. Мы сразу обратились в больницу, там сыну ввели иммуноглобулин. Но через две недели у него поднялась температура, началась рвота, очень сильно болели руки. Опять повезли его в больницу, врачи поставили диагноз ОРВИ и отправили нас домой. Но ночью у Вадика парализовало половину тела, — рассказывает мама Вадима Затеева Татьяна. — Тогда стало понятно, что это клещевой энцефалит. Сын впал в кому, неделю был в реанимации».

Мальчик лечился несколько месяцев. После выписки он снова учился сидеть, говорить, писать. Но совсем не мог ходить: начались проблемы с позвоночником и суставами. Позже подростку сделали две сложные операции на ногах. Когда врачи сняли гипс, увидели, что кости и сосуды истонченные, кровообращение нарушено.

«У Вадика после перенесенного энцефалита и двух операций на ногах выявлены признаки остеопороза. Кости стали хрупкими, нарушено кровоснабжение нижних конечностей, мальчик не может ходить. Ему требуется курсовое реабилитационное лечение для восстановления опорно-двигательных функций ног. Постепенно Вадик научится ходить с двумя тросточками, а затем и с одной тростью. Надеемся, что в перспективе мальчик сможет ходить самостоятельно», — объясняет невролог-реабилитолог новосибирского Центра семейной медицины Оксана Тасенкова.

Однако оплатить дорогое лечение самостоятельно Затеевы не могу. Вадим на домашнем обучении, но очень хочет вернуться в школу.

«Он очень способный, занимается в школе программирования, даже принимает участие в международных онлайн-конференциях, разрабатывает свой проект», — отмечает Татьяна.

Курс лечения для Вадима Затеева стоит 352,4 тыс. рублей, на него уже собрали 152,8 тыс. рублей, осталось еще около 199,6 тыс. рублей.

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