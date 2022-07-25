Ситуация удручающая: Томская область стала худшей в Сибири по освоению средств на нацпроекты

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В Томской области среди регионов Сибири самое низкое кассовое исполнение нацпроектов, заявили в Генпрокуратуре. Врио губернатора Владимир Мазур признал — «ситуация удручающая». Проблемы с реализацией нацпроектов связывают высокой монополизацией строительной отрасли.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании администрации Томской области. На совещании обсуждалась ситуация в экономике региона.



Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, среди регионов Сибирского федерального округа в Томской области самое низкое кассовое исполнение мероприятий нацпроектов — 21,7%. Областной бюджет в 2021 года исполнен с дефицитом в размере 4,4 млрд рублей, долговая нагрузка региона ежегодно растет. Область — лидер по этому показателю в округе, 87% доходов бюджета — заемные средства.

«К ухудшению качества строительства и срыву исполнения контрактов на строительство социальных и иных объектов привела монополия в сфере строительства, — говорится в сообщении. — „Буксует“ в области „мусорная реформа“. Перспективы организовать мусоропереработку к 2024 году призрачны. Длительно не решается проблема затопления Томска в период проливных дождей».

Дмитрий Демешин потребовал изменить подходы к расходованию средств бюджета через некоммерческие фонды, двумя из которых растрачено 88 млн рублей, повысить ответственность региональных органов финансового контроля, исключить коррупционные риски при отборе кандидатов на госслужбу.

«Ситуация с национальными проектами в Томской области, честно говоря, удручающая, - признал врио губернатора Владимир Мазур. — Их кассовое исполнение составляет около 25%. Ситуацию надо срочно исправлять. Безусловно, реализацию национальных проектов тормозит системный кризис в строительной отрасли региона. Срываются сроки сдачи новых объектов в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства».

Чиновник отметил, что есть «объективные трудности, связанные с внешними факторами», но существует и «томская специфика»: «Главная причина этой проблемы — высокая монополизация строительной отрасли, отсутствие конкуренции. Мы хорошо знаем, и не только из учебников: любая монополия вредна, без конкуренции невозможно развитие ни одной сферы. В то же время сложившаяся монополия на строительном рынке во многом естественная, а не искусственная. Обвинять тут одних строителей нельзя. В этой монополии виноваты и удаленность региона, и отсутствие последовательной политики по привлечению инвесторов в этой сфере, и другие факторы».

Врио губернатора также обратил назвал и другие проблемы региона — хронический недоремонт инженерных сетей, фальсификация протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, ситуация со льготным обеспечением лекарствами.