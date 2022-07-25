«Гемотест» оштрафовали за утечку данных клиентов

© pixabay.com
«Гемотест» оштрафовали за утечку данных клиентов
25 Июл 2022, 15:11

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал на 60 тыс. рублей компанию «Гемотест». Причиной стала утечка 300 гигабайт данных с персональной информацией о клиентах.

«ООО „Лаборатория Гемотест“ назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в суде.

Представители управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке «более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов». Позднее в интернете появились данные о продаже утекшей информации.


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