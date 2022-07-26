Кондиционеры загорелись на многоэтажке в центре Новосибирска
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В центре Новосибирска произошел пожар в высотном жилом доме. По предварительным данным, могли загореться кондиционеры.
Балконы 13-этажного дома на улице Ленина загорелись в Железнодорожном районе Новосибирска утром 26 июля. Огонь охватил балконы на 9−11 этажах, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пожар начался с возгорания кондиционеров на разных этажах.
«20 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказали в ведомстве.
Никто не пострадал, уточнили в МЧС.
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