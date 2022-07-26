Омские коммунисты заявили о произволе команды губернатора перед выборами горсовета

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Правительство Омской области под руководством Александра Буркова может координировать массовое выдвижение спойлеров на выборах горсовета Омска. Об этом заявили в КПРФ. Против партийных кандидатов на 40 округах выставили уже 25 «соперников» с такими же или схожим фамилиями. В ответ коммунисты объявили о начале губернаторской кампании.

«Что сегодня творит администрация области в подготовке и проведении выборов в Горсовет ни в какие рамки не лезет, — заявил лидер омского обкома КПРФ, депутат Госдумы Андрей Алёхин. Господа, которые все это организуют, выполняют все, что им прикажет „Единая Россия“. Когда в омском обкоме КПРФ получили полные списки всех [кандидатов] - и выдвиженцев от партий и самовыдвиженцев — пришли к выводу, что глядя на них г-н [экс-губернатор Леонид] Полежаев нервно курит в сторонке. Такой мерзости: с двойниками, с однофамильцами, с похожими фамилиями, — даже при нем не было. Методика пришла к нам из Екатеринбурга» (оттуда родом нынешний губернатор Александр Бурков — прим. Тайги. инфо).

Против 40 кандидатов КПРФ в горсовет Омска выставлено 25 кандидатов со схожими фамилиями. Из них восемь — однофамильцев, уточнили в обкоме



«Против кандидата КПРФ Сергея Тимофеевича Жукова выставили аж два однофамильца: и от „Коммунистов России“ и от ЛДПР, — рассказал Алёхин. — Против кандидата КПРФ Краева Александра Гавриловича, от „Коммунистов России“ выставили Краева Александра Владимировича. 29 кандидатов от „Коммунистов России“ будут стоять в избирательном бюллетене выше кандидатов КПРФ. Таких грязных технологий у нас еще не было».

На предыдущих выборах в региональное заксобрание применялась та же технология. Но размах был меньше: шесть спойлеров-однофамильцев и партийный список «Коммунистов России» выше КПРФ. Тогда, по подсчетам коммунистов, это стоил партии семи мандатов.

«Отвечающие за выборы в горсовет граждане их Министерство региональной политики явно заигрались. Против нашего кандидата Гакика Гамлетовича Микаеляна (армянина по национальности), имеющего большой опыт участия в выборных кампаниях по данному избирательному участку от „Коммунистов России“ идет Гаджиев Асафар Тахир Оглы, азербайджанец, между прочим, — также рассказали в пресс-службе обкома. — А ничего, что еще порох в тех краях не уселся. Чуть больше года прошло после вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном? Там до сих пор стреляют».

Также по округу №38, где выдвинулись армянин и азербайджанец, идет представитель «Новых людей» Арман Беркумбаев. Здесь же баллотируются Андрей Никит («ЕР»), Алексей Клепиков (ЛДПР) и самовыдвиженка Анна Кин.

Депутат Госдумы Андрей Алёхин обратился к директору ФСБ РФ с требованием разобраться с этим «либо чиновничьим ражем, либо с умышленной провокацией разжигания межнациональной розни», отметили в обкоме

В ответ на действия, как считают в КПРФ, областной администрации, партии намерена начать губернаторскую кампанию. Полномочия губернатора Александра Буркова заканчиваются в 2023 году. Он шел на выборы в 2018-м при поддержке Кремля как самовыдвиженец, хотя входит в руководство «Справедливой России». Единороссы не выставили соперника.

«Мы с сегодняшнего дня разворачиваем выборы губернатора Омской области, которые состоятся в следующем году, — заявил Алёхин. — Терпеть дальше этого нельзя. Четыре года назад мы поддержали Александра Леонидовича [Буркова]. Но, к сожалению, мы вынуждены пересмотреть свою позицию. Прошлогодние выборы и особенно эти выборы нам не оставляют другого выбора. Ребята уже перешли все границы. Я не знаю, он контролирует свою команду или не контролирует».

Выборы горсовета Омска пройдут 11 сентября. В февраля голосами «Единой России» в городе отменили смешанную систему выборов — теперь все 40 депутатов будут избираться по одномандатным округам.

Сейчас фракция «ЕР» составляет 25 депутатов, КПРФ — восемь. Но на выборах Госдумы в 2021 году коммунисты выиграли у «ЕР» два из трех думских округов, а по списку КПРФ во всей Омской области уступила менее 2% единороссам, выиграв в самом Омске.