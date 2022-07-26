Пенсионер сбил насмерть двухлетнего внука в Бурятии
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В бурятском селе под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок. За рулем был дедушка мальчика.
ДТП с участием ребенка произошло в бурятском селе Орлик вечером 25 июля. 60-летний местный житель на Toyota Camry ехал задним ходом и сбил внука прямо во дворе дома, пишет «Информ Полис».
Ребенок получил тяжелые травмы головы и попал в больницу, где спустя несколько часов скончался.
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники полиции.
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