Пенсионер сбил насмерть двухлетнего внука в Бурятии

© pixabay.com
Пенсионер сбил насмерть двухлетнего внука в Бурятии
26 Июл 2022, 07:59

В бурятском селе под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок. За рулем был дедушка мальчика.

ДТП с участием ребенка произошло в бурятском селе Орлик вечером 25 июля. 60-летний местный житель на Toyota Camry ехал задним ходом и сбил внука прямо во дворе дома, пишет «Информ Полис».

Ребенок получил тяжелые травмы головы и попал в больницу, где спустя несколько часов скончался.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники полиции.


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