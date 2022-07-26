Житель Тувы пойдет под суд за убийство семимесячной дочери

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В Туве перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в гибели семимесячного ребенка. Он до смерти избил дочь, потому что та «плакала и раздражала».

Управление СК по республике Тува завершило расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, которого обвиняют по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе ведомства 26 июля.

По версии следствия, 13 мая 2022 года в частном доме пьяный мужчина присматривал за трехлетней и семимесячной дочерями. Семимесячная девочка, не переставая, плакала, что раздражало отца. Обвиняемый разозлился и не менее трех раз ударил ребенка по лицу и голове. Позже младенец скончался в больнице.



Уголовное дело передали в суд.