Детям в Бурятии пришлось прыгать из окна во время пожара в квартире
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В Бурятии загорелась квартира, в которой находились дети. Спасаясь, они выпрыгнули из окна второго этажа.
Утром 26 июля произошло загорание в жилой квартире многоквартирного дома в Северобайкальска. По данным МЧС, пожарные прибыли спустя три минуты после вызова. На кухне горел гарнитур, огонь был потушен на площади 1,5 кв. метров.
«В ходе опроса очевидцев, дознавателем установлено, что в момент возгорания в квартире находились трое детей (6−11 лет), которые самостоятельно готовили пищу. Покинуть квартиру самостоятельно по лестничному маршу они не смогли из-за густого дыма, наполнившего коридор прихожей. На помощь пришли очевидцы, которые ловили детей, прыгающих из окна квартиры со второго этажа», — рассказали в МЧС.
Прибывшие врачи скорой медицинской помощи травм у детей не нашли.
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