Власти РФ не исключили полный запрет на выдачу шенгенских виз
Власти РФ не исключили, что страны Евросоюза полностью перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. В этом случае МИД рассчитывает договариваться с отдельными государствами.
«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно, — утверждает директор консульского департамента
«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил чиновник.
Если россиянам запретят получать шенгенские визы, то РФ могла бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными европейскими странами, считает Волынкин.