Власти РФ не исключили полный запрет на выдачу шенгенских виз

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Власти РФ не исключили полный запрет на выдачу шенгенских виз
26 Июл 2022, 08:35

Власти РФ не исключили, что страны Евросоюза полностью перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. В этом случае МИД рассчитывает договариваться с отдельными государствами.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно, — утверждает директор консульского департамента МИД Р Ф Иван Волынкин (цитата по ТАСС). — Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии».

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил чиновник.

Если россиянам запретят получать шенгенские визы, то РФ могла бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными европейскими странами, считает Волынкин.


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