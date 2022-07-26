Молодой новосибирец утонул в Горском карьере

20-летний новосибирец погиб в карьере Горском во время купания. Власти усилили охрану водоема.

«Утонул молодой человек в карьере Горском, несмотря на то что мы усилили, кроме поста поставили еще оперативную группу», — сообщил начальник департамента ГО и ЧС мэрии Сергей Куценко на аппаратном совещании 26 июля.

Погибшему было 20 лет.