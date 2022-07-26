Кандидат Кремля в томские губернаторы собрал меньше подписей для выдвижения, чем коммунист

© Коллаж Тайги.инфо. Владимир Мазур и Андрей Петров (справа)

Кандидаты в губернаторы Томской области сдали подписи для прохождения муниципального фильтра. Кандидат от «Единой России», бывший замглавы управления президента по внутренней политике Владимир Мазур собрал меньше коммуниста.

Три из четырех кандидатов сдали подписи депутатов и глав поселений для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Томской области, следует из документов регионального избиркома. Документы принесли вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), врио главы региона Владимир Мазур («Единая Россия») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев («РППСС»).

Петров собрал 158 подписей муниципальных глав и депутатов. Из гордумы Томска его поддержали сразу восемь политиков.

Мазур ограничился 153 подписями. Среди них только четыре депутата гордумы Томска, в том числе спикер Чингис Акатаев. При этом во фракции «ЕР» в городской думе 10 человек.

Сведений о подписях четвертого кандидата, представителя «Справедливой России» Галины Немцевой в документах нет. При этом на сайте облизбиркома также недоступны подписные листы Гринева — гиперссылка на документ ведет на сам сайт избиркома.

Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.

Выборы пройдут 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.