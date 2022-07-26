Эксперты назвали имя главного претендента на пост мэра Красноярска

© newslab.ru. Сергей Ерёмин (слева) и Владислав Логинов

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин переходит на работу в краевое правительство, где ранее уже был министром транспорта. Горсовет может рассмотреть вопрос о сложении полномочий в начале августа. Аналитики назвали имя претендента. Этот человек уже пытался стать мэром.

Политолог Александр Чернявский назвал переход Сергея Ерёмина в правительство края и то, что он остался членом команды губернатора, «сюрпризом для многих, после обсуждения отставки мэра на „кухнях“ разного рода», пишет «Коммерсантъ».



Политолог Павел Клачков считает, что у Сергея Еремина «были реальные шансы переизбраться». В качестве преемника он называет Владислава Логинова.

«Сейчас называются разные кандидатуры, которые могут занять пост главы города, в том числе первый заместитель мэра Владислав Логинов. Это человек системы, внятный. Но вопрос о кандидате будет решаться, конечно, непосредственно краевой властью. Она будет задействована, безусловно, в этом процессе», — комментирует Клачков.

Кандидатуру Владислава Логинова Александр Чернявский также считает «естественной»: «Он не первый день работает в муниципальной власти и отлично знает всю эту систему. Однако нужно учитывать, что глава города — политическая должность и сценарии по кандидатам могут быть разные. Помимо согласования с администрацией региона, фигуру мэра должны утвердить и в Москве».

Об уходе Сергея Еремина с поста мэра, который он занимал почти пять лет, стало известно 25 июля. Он сам сообщил об этом в своем тг-канале. Чиновник перейдет на должность замгубернатора региона. Ранее он уже работал в краевом правительстве.

Новый старый кандидат



Владислав Логинов родился в 1967 году. Первое образование получил в Ачинском военном авиационном техническом училище, второе, экономическое — в СФУ. В разные годы работал на руководящих должностях в сфере транспорта, материально-технического снабжения. В отрасли городского хозяйства — с 2002 года. В 2016 году работал в районных администрация, с 2017-го занимает должность первого заместителя главы города.

В 2017 году в Красноярске впервые прошли непрямые выборы мэра. Сначала четверо кандидатов отобрала комиссия. Затем из них должны были выбрать главу городские депутаты. В «финал» вышли мэр Эдхам Акбулатов, врио министра транспорта региона Сергей Еремин, лидер фракции «За Красноярск!» в горсовете Владимир Егоров и глава администрации Советского района города Владислав Логинов. Больше всего баллов получил Еремин. Акбулатов оказался на третьем месте.

18 октября на президиуме краевого политсовета «Единой России» стало известно, что мэр не будет принимать участие в выборах. Об этом сначала заявил врио губернатора Александр Усс. Причем, он рассказал о запланированных партией сценариях. О том, что Акбулатову не удалось договориться с депутатами по избранию своей кандидатуры. Поэтому на выборы идут «запасные» варианты — Логинов и Ерёмин.

В день голосования, 24 октября, выступая, перед депутатами, сначала взял самоотвод Владислав Логинов. Он так и заявил, что Ерёмин пообещал ему должность, писала Тайга.инфо.

Затем фактически отказался от борьбы Егоров, призвавший голосовать за Ерёмина.