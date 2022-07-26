Дожди подтопили уникальный новосибирский коллайдер

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Вода подтопила помещение с уникальным коллайдером в новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН. Это могло случиться из-за ремонта крыши на фоне ливней.

Вода попала в помещения с электрон-позитроным коллайдером ВЭПП-2000, построенном в Институте ядерной физики. Об этом Тайге.инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перед ЧП в институте начала ремонтировать крышу над комплексом уникальных установок. Но в конце июля в Новосибирске пошли ливни.

Сейчас сотрудники борются с последствием подтопления. Информацию об ущербе пока уточнить не удалось.

ВЭПП-2000 построили для изучения физики легких мезонов, входящих в класс частиц «адроны». Эта уникальная установка начала работать в 2009 году.

«Существующие параметры инжекционного комплекса позволили вывести наши эксперименты по физике элементарных частиц на коллайдерах ВЭПП-4М и ВЭПП-2000 на совершенно новый уровень: мы значительно увеличили скорость набора статистики и, соответственно, подняли качество наших физических результатов, которые очень востребованы в этом секторе науки в мире», — говорил директор института Павел Логачёв.

По данным сайта госзакупок, последний известный контракт на текущий ремонт кровли ИЯФ подписал в июне 2022 года с ООО «Гранит» за 8,28 млн рублей. Фирма принадлежит Ольге Бован, говорится в сервисе «Контур.Фокус». Ранее ей владел бывший директор муниципального учреждения Новосибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр „Обские зори“» Сергей Бован.