Иностранные активы и недвижимость в Москве нашлись у кандидатов на пост главы Бурятии

© vk.com. Алексей Цыденов

Четыре человека поборются за пост главы Бурятии. У единоросса нашлась недвижимость в Москве, бизнес семьи представителя ЛДПР прямо связан с замом единоросса в республиканском правительстве, а кандидата от «Новых людей», которого протолкнули подписями представители «ЕР», зарегистрировали, несмотря на акции иностранной компании, выяснила Тайга.инфо.

Избирком Бурятии зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы республики. За кресло поборются действующий губернатор Алексей Цыденов («Единая Россия») и глава комитета по местному самоуправлению Народного Хурала республики Виктор Малышенко (КПРФ). Также в бюллетене будут депутат регионального парламента Сергей Дорош (ЛДПР) и директор улан-удэнского отделения ООО «Абсолют-Страхование» Семен Матхеев («Новые люди»).

Отметим, что у «Новых людей» даже нет фракции в Народном Хурале или в горсовете Улан-Удэ, что не помешало Матхееву собрать 216 подписей депутатов и глав поселений для прохождения муниципального фильтра. И неудивительно, ведь подписи за него оставляли единороссы — например, спикер горсовета Северобайкальска Андрей Невьянцев, который возглавляет местное отделение «ЕР», или депутат Окинского райсовета от «ЕР» Елена Шарастепанова, следует из документов избиркома.

Тайга.инфо изучила декларации кандидатов.

Единоросс Алексей Цыденов отчитался о доходе в 5,64 млн рублей. У него есть особняк в Бурятии площадью 338 кв. метров и квартира в Москве размером 112,1 квадрата. У чиновника, по официальным данным, 11 счетов в банках, на которых 433,5 тыс. рублей.

Жене Цыденова также принадлежит машина Volkswagen Multivan. У нее на девяти счетах лишь 53,5 тыс. рублей. У несовершеннолетнего сына нашлось 30,48 тыс. рублей на счетах, а свои официальные 128,29 рубля он получил от Сбербанка.

С 2017 года из декларации Цыденова исчез дом площадью 223,2 кв. метров, который находился в пользовании.

Коммунист Виктор Малышенко, который получает зарплату как глава комитета в Народном Хурале, отчитался о 3,2 млн рублей за 2021 год. Ему принадлежит только квартира в Бурятии размером 97 кв. метров. На трех банковских счетах у него около 64 тыс. рублей.

Представитель ЛДПР Сергей Дорош, по официальным данным, заработал 3,2 млн рублей. У него в собственности нет недвижимости в Бурятии — только дом в Московской области и квартира там же, в Подмосковье. На счетах у него осталось около 73 тыс. рублей



Жене Дороша вообще ничего официально не принадлежит. Но она заработала в 2021 году 39,45 млн рублей, причем часть она получила от Народного Хурала, где формально трудоустроен ее муж.

Елена Дорош как индивидуальный предприниматель управляет ООО «Байкальская ривьера» и ООО «Мэргэн», которые занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом. Причем до декабря 2017 года доля в ООО «Мэргэн» принадлежала Баиру Дашиевичу Цыренову. Это один из самых известных чиновников республики — он руководит администрацией главы Бурятии Алексея Цыденова в должности зампреда правительства.

Баир Цыренов, в частности, осуждал митинги в поддержку политзаключенных в Улан-Удэ в 2019 году. Реском КПРФ возложил на него часть ответственности за жесткий разгон акций протеста, когда силовики в масках и с топориками обрушились на протестовавших. Они разбили окна в машине, в которой сидел тезка чиновника, депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов.

Наконец, четвертый зарегистрированный кандидат Семен Матхеев («Новые люди») официально заработал в 2021 году около 888,5 тыс. рублей. На счетах у него еще около 716 тыс. В Бурятии ему принадлежит только 8,5 соток земли.

Интересно, что у Матхеева есть акции зарегистрированной в Нидерландах Yandex N. V. По закону о выборах, владение иностранными активами может быть основанием для снятия кандидата. Например, на выборах Госдумы-2021 ЦИК подавал иски о снятии части кандидатов с кампании именно за акции «Яндекса» и даже Сбербанка.

Кроме того, у Матхеева есть акции ПАО «Аэрофлот», МТС, Сбербанка и золотодобывающей корпорации «Полюс», связанной с семьей сенатора Сулеймана Керимова.

46,35% уставного капитала «Полюса» принадлежало Фонду поддержки исламских организаций через МКАО «Вандл Холдингс Лимитед». В мае на фоне западных санкций стало известно, что Саид Керимов «пожертвовал» 100% доли в МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» Фонду поддержки исламских организаций, учредителями которого являются Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Матхееву также принадлежит почти 25% в ООО «Эко столица». Этой фирмой ранее владело АО «Национальный экологический оператор», созданной госкорпорацией «Ростех», и Никите Шумайлову. Он также упоминался в СМИ в связи с проектами «Ростеха», а также, по данным «Контур.Фокус», был «временным гендиректором» АО «Ремвооружение» Министерства обороны РФ.

Тайга.инфо