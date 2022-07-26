Новосибирский и красноярский губернаторы попали под санкции Великобритании
© Кирилл Канин
Великобритания расширила санкционный список, добавив в него 42 фамилии. Среди них — новосибирский, красноярский и алтайский губернаторы. В качестве ограничений введены заморозка активов и запрет на поездки.
Великобритания внесла в санкционный список новосибирского губернатора Андрея Травникова. В документе утверждается, что он попал в перечень как глава региона. В качестве санкций указаны заморозка активов и запрет на поездки.
С аналогичными причинами и мерами воздействия в списке глава Красноярского края Александр Усс и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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