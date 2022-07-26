Иркутские власти начали рассылать сообщения о детской игре «Исчезни на 24 часа»

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Власти районов Иркутской области начали распространять предупреждение о детской игре «Исчезни на 24 часа». Под этим предлогом родителей просят заходить в интернет вместе с детьми.

В Приангарье районные паблики, связанные с властями, начали рассылать сообщение комиссии по делам несовершеннолетних администрации Иркутского района. Она выпустила предупреждение «о распространении среди детей и подростков игры „Исчезни на 24 часа“».

«Последнее время среди несовершеннолетних набирает популярность игра „Исчезни на 24 часа“, суть которой заключается в самовольном уходе ребенка из дома, отключении сотового телефона, прекращении выхода в социальные сети в „Интернет“, — утверждается в сообщении. — По истечении суток ребенок возвращается домой, передает эстафету другому ребенку, который также должен уйти из дома. Призыв к вовлечению детей в указанную игру распространяется как в социальных сетях, так и в мессенджерах. Особая опасность этой игры заключается в том, что бесцельное, бесконтрольное нахождение детей на улице, особенно в ночное, представляет угрозу для их жизни и здоровья».

Комиссия ПДН предложила «расспросить ребенка о его виртуальных друзьях», а также «заходить в интернет вместе с ребенком»: «Расскажите своему ребенку, что многое из того, что можно увидеть или прочесть в Сети, не является правдой, не стоит всему безоговорочно верить. Объясните ребенку, что его виртуальный друг в реальном мире может оказаться не тем, за кого себя выдает».

При этом чиновники предупреждают, что запрет на пользование компьютером «не дает желаемых результатов». Во «ВКонтакте» единственные упоминания этой «игры» пока удалось найти только в сообщения иркутских районных властей.