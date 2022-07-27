Объем ипотечных сделок в Новосибирской области сократился на 21%

© Тайга.инфо
Объем ипотечных сделок в Новосибирской области сократился на 21%
27 Июл 2022, 07:11

Объем сделок по ипотеке в Новосибирской области в первом полугодии 2022 года снизился на 21%. Сокращение количества сделок связано с повышением ключевой ставки, сообщила начальник регионального управления Росреестра Светлана Рягузова.

По количеству ипотечных сделок Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибири и пятое место в России.

«По ипотеке <…> полугодие снизилось на 21%. Если мы берем по месяцам, то по сравнению апрелем 2021 года — на 39%, в мае — на 51%, и в июне — на 34%», — заявила Рягузова на пресс-конференции в ТАСС.

При этом, по словам специалиста, число сделок больше, чем в 2020 году, на 27%.

По ее словам, пиковым месяцем по количеству сделок стал март, что привело к образованию дефицита на рынке новостроек.

«Мы все-таки в общем это связываем с тем, что была очень большая ставка, сейчас, когда появилось множество льготных программ, и ключевая ставка снизилась — 8−9% в зависимости от банка. В июне идет рост по сравнению к маю и апрелю», — пояснила Рягузова.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора
Последние материалы
27 Июл, 11:18
Глава иркутского СК заявил, что «жесткие посадки» и громкие дела нужны для демонстрации силы
27 Июл, 09:52
Россия без МКС: почему «Роскосмос» хлопнул дверью
27 Июл, 09:46
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца после попойки
27 Июл, 09:20
Сотрясение мозга и сломанный нос: глава села избила подчиненную палкой на Алтае
27 Июл, 09:04
Бурятские росгвардейцы по запаху нашли лабораторию с коноплей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования