Объем ипотечных сделок в Новосибирской области сократился на 21%

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Объем сделок по ипотеке в Новосибирской области в первом полугодии 2022 года снизился на 21%. Сокращение количества сделок связано с повышением ключевой ставки, сообщила начальник регионального управления Росреестра Светлана Рягузова.

По количеству ипотечных сделок Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибири и пятое место в России.



«По ипотеке <…> полугодие снизилось на 21%. Если мы берем по месяцам, то по сравнению апрелем 2021 года — на 39%, в мае — на 51%, и в июне — на 34%», — заявила Рягузова на пресс-конференции в ТАСС.

При этом, по словам специалиста, число сделок больше, чем в 2020 году, на 27%.

По ее словам, пиковым месяцем по количеству сделок стал март, что привело к образованию дефицита на рынке новостроек.

«Мы все-таки в общем это связываем с тем, что была очень большая ставка, сейчас, когда появилось множество льготных программ, и ключевая ставка снизилась — 8−9% в зависимости от банка. В июне идет рост по сравнению к маю и апрелю», — пояснила Рягузова.