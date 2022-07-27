Несовершеннолетнюю девушку жестоко убили на улице в Новосибирске

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Жестокое убийство произошло в микрорайоне Новосибирска Нижняя Ельцовка. Мужчина зарезал девушку прямо на улице.

Поздно вечером мужчина напал на девушку на дороге в Нижней Ельцовке, сообщили очевидцы в местном чате. По их словам, он 17-летняя девушка двигалась от утиной заводи в сторону дома по улице Лесосечная,7.

«Парень подбежал сзади, выхватил большой нож, схватил ее и нанес удары ножом», — рассказали жители.

Телеграм-канал «АСТ-54» опубликовал видео с регистратора очевидца, проезжавшего мимо. На нем заметно, как мужчина набрасывается на девушку и наносит ей более 10 ударов. Затем он убегает в сторону кустов.

Подозреваемый задержан, сообщили НГС в СК РФ по Новосибирской области. Дело возбуждено по ст. 105 УК (убийство).