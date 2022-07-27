Число химических отравлений красноярцев резко выросло

© unsplash.com
Число химических отравлений красноярцев резко выросло
27 Июл 2022, 06:48

В Красноярском крае увеличилось число химических отравлений жителей. Смертельные случаи в основном связаны с наркотиками и алкоголем.

В первой половине 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 1854 случая отравлений жителей химического происхождения. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Более 70% пострадавших — это мужчины.

«Как и в прошлом году отравления чаще всего происходили в результате токсического действия алкоголя — более 40% случаев, лекарственных препаратов — около 20%, наркотических веществ — чуть более 15%. Почти 84% отравившихся — взрослые, 12% — дети до 14 лет, чуть более 4% — подростки в возрасте от 15 до 17 лет», — рассказал Горяев.

Число смертельных отравлений выросло на 1,4%. Больше половины погибших было от 30 до 50 лет.

Более 34% смертельных отравлений связано с наркотиками. 28% - с алкоголем, четверть — с угарным газом.


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