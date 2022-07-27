Госзаказчик заявил о срыве ремонта дорог в Новосибирской области

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Госзаказчик заявил о срыве ремонта дорог в районах Новосибирской области и Советского шоссе города. Вину возложили на проектную организацию из Нижнего Новгорода. Ситуация повлияет на выполнение программы «Безопасные качественные дороги».

«Компания из Нижнего Новгорода сорвала ремонт пяти дорог в Новосибирской области. Проектная организация ООО „ЭОЭП“ задерживает сдачу проектов на ремонт дорог в Каргатском, Искитимском и Новосибирском районах», — заявили в региональном госучреждении «Территориальное управление автомобильных дорог» 27 июля.

Госконтракт был подписан еще в январе 2022 года на разработку проектов ремонта дорог в Искитимском и Каргатском районах, а также Советского шоссе в Новосибирском районе, которое соединяет Кировский и Советский районы Новосибирска.

«Организация обязалась до середины июня выполнить разработку проектной и рабочей документации и изыскательские работы на ремонт по всем участкам. До настоящего времени проекты в ТУАД не предоставлены. Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ начало реализации всех объектов запланировано на 2022 год. Срыв сроков предоставления проектов негативно влияет на выполнение программы „Безопасные качественные дороги“ в регионе», — подчеркнули в ТУАДе.

По данным сайта госзакупок, ТУАД подписал с «ЭОЭП» сразу три контракта на проекты ремонтов дорог в Каргатском, Искитимском и Новосибирском районах. При этом начальные цены каждого из них были 3,5−3,9 млн рублей, но нижегородская компания получила подряды за 0,9−1,2 млн рублей, предложив самые низкие цены на конкурсах. Общая сумма заключенных контрактов составила около 3 млн рублей.

Контракты, по данным сайта госзакупок, так и не расторгнуты. При этом управление дорожного строительства Новосибирска, которое в феврале подписало с той же компанией четыре контракта на проекты ремонта городских дорог, разорвало соглашения из-за неисполнения обязательства со стороны подрядчика и потребовало неустойку.

В ТУАДе утверждают, что пока направили несколько уведомлений нижегородской компании и только готовят документы «по выставлению пени и штрафов за просрочку».

ООО «ЭОЭП», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Алексею Баранникову. Фирму возглавляет Екатерина Баранникова. Компания начала регулярном получать господряды в разных регионах с ноября 2021 года, в том числе от УМВД по Смоленской области. Их общая сумма уже превысила 55 млн рублей.

UPD (13:30): Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский утверждает, что срыв контрактов не скажется на выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства и его подведомственные организации, в том числе Территориальное управление автодорог проводят плановые контрольные мероприятия и претензионную работу с подрядчиками, что позволяет своевременно выявлять проблемы, корректировать планы работ, чтобы обеспечить выполнение мероприятий национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в регионе в полном объеме, — цитирует Костылевского пресс-служба правительства. -Таким образом, нарушение сроков подготовки проектной документации по нескольким объектам подрядной организацией из Нижнего Новгорода не скажется на достижении областью показателей национального проекта за счет оперативного перенаправления ресурсов на другие объекты».