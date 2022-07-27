Село под Читой отрезало наводнением вместе со спасателями

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Село Ильинка Читинского района Забайкалья отрезало от внешнего мира из-за наводнения. Река смыла дамбу и мост. Спасатели, успевшие приехать в населенный пункт на помощь, оказались в заложниках вместе с жителями.

27 июля в населенном пункте Ильинка, по данным МЧС, подтоплено 15 частных домов и 20 участков. «В готовности два пункта временно размещения на базе средних образовательных школ. В населенном пункте Ильинка были эвакуированы шесть человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. Еще шесть человек ожидают, эвакуации и также буду размещены в ПВР поселка», — говорится в сообщении ведомства.



По данным главы Читинского района Виктора Машукова, выбраться из населенного пункта невозможно.

«Сегодня в ночь спасатели туда добрались, пока возможность была. Там дамбу смыло заградительную, которая Ильинку защищала от реки Кручина. Вода вышла на поселение. Спасатели пытались вывести людей, чтобы разместить их в пункте эвакуации, но не получилось, слишком большая вода. Дополнительные силы отправили, но на подъезде к Ильинке смыло мост. Сейчас она отрезана полностью. Группа спасателей, которая там, выехать не может, а эти, которые на внешней стороне, туда попасть пока не могут. Сейчас принимают решение, как поступить — или плавсредствами добираться по реке, или иным путем, потому что другой дороги туда нет», — прокомментировал Машуков ИА «Чита.ру».

Ильинка находится примерно 44 км к востоку от Читы. По информации на 2021 год, в селе проживают 3143 человека.

Что с другими селами

По официальным данным властей региона, подтопление жилых домов и приусадебных участков произошло в трех населенных пунктах — помимо Ильинки, это Дульдурга, Усть-Озерный.

«Самое масштабное подтопление зафиксировано в Борзинском районе, где в результате выпадения обильных осадков и низкой водопропускной способности дренажных систем канализации через региональную дорогу Борзя — Александровский-Завод, произошло подтопление 25 жилых домов и 25 приусадебных участков с населением 60 человек, из них 15 детей», — говорится в сообщении.

В Борзинском районе введен режим ЧС в границах пострадавшего от паводка поселения, в Читинском и Дульдургинском районах действует режим повышенной готовности.