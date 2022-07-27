Дочь силой забрали у приемной семьи из Иркутска и пытаются вывезти в Таджикистан: «Приехала полиция, но стояли и смотрели на нас, как в цирке»

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Приемная семья из Иркутска рассказала о похищении пятилетней дочери. Девочку забрала биологическая мать из Таджикистана, которая отказалась от нее в роддоме. Женщине запрещено въезжать в Россию до 2028 года, однако органы опеки отдали ей ребенка. На «разборки» с опекунами приезжали представители диаспоры, устроив настоящую битву. Тайга.инфо рассказывает подробности конфликта, в который уже могли вмешаться власти соседней страны.

Мать отказалась от новорожденной Алины* в октябре 2017-го. Женщина оставила дочь без заявления и объяснения причин. Девочку увезли в Ивано-Матренинскую больницу Иркутска, откуда в декабре того же года ее забрали под предварительную опеку Марина и Михаил Бухашеевы. Об этом Тайге.инфо рассказал приемный отец Алины Михаил Бухашеев.



«Наша семья всегда хотела прекрасную дочку. Алина — наш свет в этом мире. Ее судьба могла сложиться неизвестным образом. Мы долго хотели, чтобы семья пополнилась прекрасным ребенком, но небеса не давали нам его. Нашему счастью не было предела когда органы опеки и попечительства сообщили нам, что есть ребенок, от которого отказалась мать», — писали Бухашеевы во «Вконтакте».

В феврале 2018-го супруги получили статус опекунов «по договору», а с августа начались суды — объявились биологические родители девочки из Таджикистана.

«В августе прошло заседание в Иркутском райсуде, рассматривали их иск. Мы только тогда о той семье и узнали. Им отказали в иске. И в октябре нам на руки выдали решение об удочерении и смене фамилии. Позже каждый из кровных родителей подал отдельный иск, — уточнил Тайге.инфо Бухашеев. — 24 ноября состоялось еще одно заседание, мать попросила вписать ее в регистрационную запись, с ее мужем всё затягивалось из-за генетической экспертизы. Когда результаты пришли, в иск внесли уточнение, и в январе 2019-го суд признал его отцом, а части передачи на воспитание — отказать».

Кровные родители пошли дальше и обратились в Ленинский райсуд, чтобы отменить решение об удочерении Алины. Его действительно отменили, апелляция и кассация оставили постановление в силе, а супругов снова перевели в статус предварительной опеки — с января 2020-го они опять стали опекунами на возмездной основе. Договор действовал до 22 июля 2022 года.

«При этом ни решение суда, ни апелляционное определение не содержали обязательств передать ребенка биологическим родителям», — отметили в минсоцразвития Приангарья.

Избиение на площадке

Биологическая мать девочки приехала в июне, несмотря на то, что ее депортировали из России до 2028 года.

«На каких основаниях она здесь оказалась, никто не знает, документы нам не показали. Тут же пошла в опеку с просьбой вернуть ребенка. Органы опеки назначили нам несколько встреч, чтобы родители с дочерью познакомились, нашли контакт. „План мероприятий“ расписали до 27 июля, — объяснил опекун Алины. — Четвертую встречу назначили на 22 июля на площадке. Мы с дочкой ехали туда, ничего не подозревая. Договаривались, что приедет биологическая мать, возможно, ее дочь и представитель, ну, и сотрудник опеки».

В итоге помимо него Бухашеевых встретили сотрудники минсоца, помощница уполномоченного по правам ребенка и представитель таджикской диаспоры. Супругам сразу заявили, что снимают с них полномочия опекунов, и с этого момента «они уже никто».

«Тут же кровная мать потребовала отдать Алину, мы отказались, предложили оспорить это в суде. Но с нами никто не согласился, и разговор приобрел уже прессинговый характер. К нам вышли больше 20 таджиков, они и физическую силу применяли, избили моих женщин (приемную мать и тетю девочки — прим. Тайги. инфо). И это мы еще не видели, что они с дочерью сделали. Шла прямо битва, мордобой за ребенка. Приехала полиция, но от них никакого толка, стояли смотрели на нас, как в цирке», — описал потасовку Бухашеев.

Мужчина предложил представителям диаспоры решить вопрос и до полуночи вел переговоры в их офисе. Однако органы опеки всё же изъяли Алину и забрали ее «в спецприемник для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, до выяснения отношений». Родителям сказали, что девочку оставят там «до суда», а на утро они якобы «смогут ее навестить». Но этого не случилось.

«В итоге ребенка похищают, тайно вывозят [из Иркутска], — рассказал опекун Алины. — Сейчас она находится где-то в Новосибирске. Биологические родители пытались пересечь с ней границу, но их сняли с рейса, потому что в начале июля был подписан запрет о перевозе ребенка. Но где именно, они, в полиции или у себя дома, непонятно, нам никто ничего не сообщает».

Бухашеев обратился в Следственный комитет, его заявление зарегистрировали по телефону.

«После той силовой ситуации с биологической матерью на улице, дочь была в глубоком шоке. Взрослые заигрывали с ней: игрушки, телефоны, всё такое. Дочь очень компанейская, она со всеми контактирует», — поделился с Тайгой.инфо мужчина.

Бухашеевы предположили, что биологические родители девочки могли работать «на некую влиятельную покровительницу».

«Только вдумайтесь маленького человека, нашу доченьку, хотели забрать у нас, как какую-то вещь! Суд решил, что мы совершенно никто для нашей дочурки, мы — родители, которые воспитывали и любили всем сердцем делили с ней все ее маленькие победы, радости и печали, — говорится в посте семьи во „ВКонтакте“. — Уместно сказать, что Алина — пятый их [биологических родителей] ребенок. Не лишним будет напомнить, что у покровительницы биологических родителей тоже есть свой интерес в этом деле, но какой, нам неизвестно. Самый большой страх, что они увезут ее к себе на родину и будут воспитывать в более жестких условиях».

Нота от Таджикистана

В пресс-службе минсоцразвития региона заявили, что биологические родители не ограничивались в правах, а «условия их проживания надлежащие». В министерство якобы поступила нота от генконсульства Таджикистана «об оказании содействия в возвращении ребенка в законную семью в целях воссоединения семьи».

«Основания для отказа матери в передаче ей ребенка отсутствуют. Ребенок был передан матери, все документы у нее были оформлены надлежащим образом. На момент передачи ребенка матери, ребенок чувствовал себя хорошо, эмоциональное состояние девочки было позитивное», — утверждают в министерстве.

Чиновники уверяют, что ситуация находится на контроле областной прокуратуры и уполномоченного по правам ребенка в регионе.

«Алина была очень напугана и сильно плакала. Сердце кровью обливается от ее криков. Нет ничего страшнее, чем услышать крик родного ребенка. Это, пожалуй, страшнейшее событие, — написали Бухашеевы во „Вконтакте“. — Мы не остановимся и будем обжаловать решение суда о том, чтобы вернуть нашу доченьку в семью».

26 июля иркутский депутат Госдумы Александр Якубовский направил запросы по ситуации генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Но Бастрыкин до сих пор не высказался и не поручил начать какую-либо проверку.

«Отдельно хочу узнать, как подавались, оформлялись те самые „надлежащие“ документы человеком, въезд в Россию которому был запрещен до 2028 года. И как он оказался на территории нашей страны», — подчеркнул Якубовский.

Депутат напомнил, что «за каждым принятым решением есть подпись чиновника».

*Имя девочки изменено



Ирина Беляева

