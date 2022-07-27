Сотрясение мозга и сломанный нос: глава села избила подчиненную палкой на Алтае

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Сотрясение мозга и сломанный нос: глава села избила подчиненную палкой на Алтае
27 Июл 2022, 09:20

Глава сельского поселения в Горном Алтае стала подозреваемой по уголовному делу об угрозе убийством и нанесении повреждений подчиненной. Она избила женщину до сотрясения мозга и перелома носа.

Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летней жительницы Горного Алтая, занимающей должность главы одного из сельских поселений Турочакского района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент, который вменяют женщине, случился 26 июня 2022 года в селе Тондошка Турочакского района. Пьяная сотрудница сельской администрации остановилась у дома сына своей начальницы, с которым у нее был конфликт, и начала выкрикивать оскорбления.

«Подозреваемая направилась в сторону потерпевшей, требуя прекратить оскорбления, при этом высказала в адрес последней угрозу убийством. С целью защиты женщина подобрала палку и стала размахивать ей перед подозреваемой, однако последняя, отобрав палку, нанесла потерпевшей многочисленные удары в область головы и туловища, а затем дважды ударила ее кулаками в область лица, в результате чего последней были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома костей носа, раны головы», — рассказали в СК.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы.


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