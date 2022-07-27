Бурятские росгвардейцы по запаху нашли лабораторию с коноплей
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Житель Удан-Удэ задержан по подозрению в изготовлении наркотиков из конопли. Сотрудники Росгвардии нашли его по запаху.
«В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проезжая мимо надворных построек на улице Павлова заметили подозрительные действия в одной из кладовок, — говорится в сообщении управления нацгвардии по Бурятии. — В ходе осмотра росгвардейцы почувствовали резкий специфический запах».
В помещении сотрудники нашли молодого человека за изготовлением наркотического средства. У него изъяли бутылкы с растворителем и полиэтиленовый пакет с дикорастущей коноплей весом 150 граммов.
21-летний молодой человек рассказал, что собрал коноплю в пригороде Улан-Удэ и планировал на открытом огне изготовить курительный наркотик. Возбуждено уголовное дело.
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