Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца после попойки

© unsplash.com
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца после попойки
27 Июл 2022, 09:46

В Улан-Удэ произошло убийство. Мужчина напал с ножом на своего брата-близнеца.

Мужчина жил в квартире одного из домов на проспекте Строителей вместе с женой ребенком и 35-летним братом. Вечером 25 июля близнецы вернулись с работы и начали употреблять алкоголь, рассказали в СК РФ по Бурятии 27 июля.

«Затем поссорились и разошлись по разным комнатам. Однако под утром они помирились, сходили в магазин за очередной порцией спиртного, после чего на обратном пути остановились возле гаражей, где продолжили выпивать. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил нож и нанес им брату несколько ударов в грудь и живот», — уточнили в ведомстве.

Мужчина погиб на месте. Брат, по версии следствия, не пытался оказать ему помощь и убежал. Его задержали у родственников после того, как прохожие нашли тело убитого.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый арестован на время следствия.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора
Последние материалы
27 Июл, 11:18
Глава иркутского СК заявил, что «жесткие посадки» и громкие дела нужны для демонстрации силы
27 Июл, 09:52
Россия без МКС: почему «Роскосмос» хлопнул дверью
27 Июл, 09:46
Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца после попойки
27 Июл, 09:20
Сотрясение мозга и сломанный нос: глава села избила подчиненную палкой на Алтае
27 Июл, 09:04
Бурятские росгвардейцы по запаху нашли лабораторию с коноплей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования