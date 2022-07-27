Житель Улан-Удэ зарезал брата-близнеца после попойки

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В Улан-Удэ произошло убийство. Мужчина напал с ножом на своего брата-близнеца.

Мужчина жил в квартире одного из домов на проспекте Строителей вместе с женой ребенком и 35-летним братом. Вечером 25 июля близнецы вернулись с работы и начали употреблять алкоголь, рассказали в СК РФ по Бурятии 27 июля.



«Затем поссорились и разошлись по разным комнатам. Однако под утром они помирились, сходили в магазин за очередной порцией спиртного, после чего на обратном пути остановились возле гаражей, где продолжили выпивать. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил нож и нанес им брату несколько ударов в грудь и живот», — уточнили в ведомстве.

Мужчина погиб на месте. Брат, по версии следствия, не пытался оказать ему помощь и убежал. Его задержали у родственников после того, как прохожие нашли тело убитого.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый арестован на время следствия.