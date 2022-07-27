Россия без МКС: почему «Роскосмос» хлопнул дверью

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Не успел новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов принять дела, как уже выступил с рационализаторским предложением: страна перестанет участвовать в работе Международной космической станции после 2024 года. Научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов объясняет, что это значит.

Когда-то новости отечественной космонавтики вдохновляли миллионы людей по всему миру. Эти времена давно прошли. В последние годы новости «Роскосмоса» вызывают совсем другой спектр эмоций. Но если над идеями предыдущего космического шефа Дмитрия Рогозина можно было посмеяться, то в ответ на заявление Юрия Борисова хочется только пожать плечами.



Дело в том, что прогнозы «Роскосмоса» сильно уступают в точности предсказаниям гадалок. Отечественные космические чиновники много чего обещают, но мало чего делают.

Главная причина, как обычно, в бюджете. Он достаточно большой, чтобы его успешно осваивать, но слишком маленький, чтобы добиваться серьезных результатов, если вы государственное космическое агентство.

Уже давно «Роскосмос», как былинный богатырь, стоял на развилке. Налево пойдешь — придется в разы увеличивать бюджет, да кто же ему даст; направо пойдешь — нужно активно включаться в международные проекты с партнерами, но об этом в 2022 году даже говорить вслух страшно, ведь первый отдел не дремлет.

Остался единственный вариант — радикально сократить все сложные программы и стать компактным утилитарным агентством. Видимо, выбрали этот путь. Вместо дорогой пилотируемой космонавтики, ценность которой неочевидна, будут заниматься эксплуатацией спутников для нужд «народного хозяйства».

Правда, хорошие спутники тоже дело недешевое. Но эти затраты можно переложить на потребителей. Скажем, хотят фермеры спутники для точных прогнозов погоды — пусть платят налоги. Такая вот космическая продразверстка.

Что касается пилотируемой космонавтики, то о ней придется забыть на годы: российские космонавты в лучшем случае будут проводить несколько дней на орбите на борту «Союзов», но более вероятно, вообще не станут никуда летать. Это трагедия для людей, выбравших космос своей профессией, но, наверное, мелочь в масштабах Вселенной. Конечно, никакой собственной орбитальной станции у России не появится ни в 2024 году, ни через пять лет после этого. Разработки такого уровня требуют кучи денег и технологий, которых у страны из-за санкций нет и не предвидится.

Главное, что решение «Роскосмоса» разойтись с партнерами по МКС переведет страну из разряда космических держав в череду стран, которые могут иногда запускать ракеты — как например, Новая Зеландия и Северная Корея.

Илья Кабанов (@metkere)

