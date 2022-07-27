Шоумен Соловьёв оскорбил омского бизнесмена

© t.me/SolovievLive. Владимир Соловьёв

Шоумен Владимир Соловьёв оскорбил известного омского бизнесмена Виктора Шкуренко. У него на корпоративе выступил Иван Ургант, которого Соловьёв также оскорбил.

Соловьёв в своем утреннем эфире на «Вести.фм» 27 июля упомянул предпринимателя Виктора Шкуренко, основателя крупнейшего дистрибьютора продуктов в Омской области — «Торгового Дома Шкуренко». Он решил прокомментировать то, что корпоратив Шкуренко вел Иван Ургант.

Бизнесмен собрал на корпоратив 3 тыс. сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени. На концерте выступили Илья Соболев, группа IOWA и Владимир Селиванов, пишет «Город55».

«Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. Ездит чё-то делает. <…> При этом очень важно, что мы остаёмся людьми, — считает Соловьёв. — <…> Вот Шкуренко, как пишет [пользователь] „Федор Федор“, позор Омска. У него 2,5 тыс. людей, которые радостно ржали, аплодировали, которые там [не поддерживают спецоперации]. Вот Шкуренко позор нашей страны, и он свой выбор сделал».

«Отдельно хочу сказать слова благодарности Филиппу Киркорову, — также говорил в эфире Соловьёв. — Я считаю, что он большой молодец, он свой выбор сделал. Знаете, как испуганный патриот Иван Ургант сделал свой выбор, и отказался, и поехал собирать бабки с тех, которые [против спецоперации]».

«Это не сделка с артистом, это поддержка позиции Человека!», — писал в соцсетях Виктор Шкуренко, комментируя приглашение Урганта в Омск.

Сам Шкуренко воздержался от комментирования оскорбительных высказываний Соловьёва. Он публично выступает за мир.

