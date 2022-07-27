Премиум-парк-отель построят в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» на Алтае

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В состав резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» вошла компания «Соника». Она планирует строительство премиум-парк-отеля.

Презентация проекта «Высота» прошла 26 июля на заседании экспертного совета под председательством заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина.



В рамках проекта запланировано строительство премиум-парк-отеля, включающего несколько отдельных коттеджей с возможностью размещения до 32 гостей. Отель будет включать спа-зону, банный комплекс, центр проката и другие сервисные объекты, сообщает правительство региона.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в состав резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» входит 27 компаний с объемом инвестиций 18,5 млрд рублей.