Премиум-парк-отель построят в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» на Алтае

© oaokatun.ru
Премиум-парк-отель построят в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» на Алтае
27 Июл 2022, 12:58

В состав резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» вошла компания «Соника». Она планирует строительство премиум-парк-отеля.

Презентация проекта «Высота» прошла 26 июля на заседании экспертного совета под председательством заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина.

В рамках проекта запланировано строительство премиум-парк-отеля, включающего несколько отдельных коттеджей с возможностью размещения до 32 гостей. Отель будет включать спа-зону, банный комплекс, центр проката и другие сервисные объекты, сообщает правительство региона.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в состав резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» входит 27 компаний с объемом инвестиций 18,5 млрд рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора Разрушение отрасли: как игроки рынка оценивают создание единого рекламного оператора
Последние материалы
27 Июл, 16:02
Дочь силой забрали у приемной семьи из Иркутска и пытаются вывезти в Таджикистан: «Приехала полиция, но стояли и смотрели на нас, как в цирке»
27 Июл, 13:52
Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат
27 Июл, 12:58
Премиум-парк-отель построят в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» на Алтае
27 Июл, 12:34
Шоумен Соловьёв оскорбил омского бизнесмена
27 Июл, 11:18
Глава иркутского СК заявил, что «жесткие посадки» и громкие дела нужны для демонстрации силы
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования