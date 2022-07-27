Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат

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Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат
27 Июл 2022, 13:52

В Новосибирской области чиновники просят жителей экипировать военнослужащих, которых планируется отправить в Украину. Им понадобились доски, гвозди и бензопила, а также жгуты, которыми пользуются солдаты НАТО.

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района области обратилась к жителям с просьбой «помочь в приобретении имущества» военнослужащим зенитного ракетного полка, которых якобы хотят отправить в Украину. Объявление опубликовано в сообществе сельсовета в «Одноклассниках», его также рассылают по местным чатам, сообщили Тайге.инфо жители.

Объявление было размещено и в паблике администрации во «ВКонтакте», но сейчас оно удалено.

Чиновники просят от жителей денег на квадрокоптеры, бензогенераторы, бензопилу, брус, доски, гвозди, радиостанции и бинокли. Также нужно по 100 компрессионных повязок и жгутов CAT G7, которые выпускает американская корпорация CAT Resources (в объявлениях о продаже таких жгутов часто говорится, что их используют военнослужающие США и страны-союзники по НАТО).

«Передать имущество можно <…> через администрацию Морского сельсовета в будние дни», — сказано в объявлении чиновников, которое сопровождается хэштегами «#СвоихНеБросаем» «#ZаПутина» «#ZаРоссию» «#ЦентрНСО54» и «#Патриот54».

В качестве контактного телефона в объявлении указан номер, который, по данным администрации Новосибирского района на 2014 год, принадлежит отделению срочного социального обслуживания.


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