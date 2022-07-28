Семья жестоко убитой в Новосибирске девушки трижды обращалась в полицию из-за угроз до трагедии

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Семья зарезанной в Новосибирске 17-летней девушки несколько раз обращалась в полицию из-за того, что ее преследовал бывший парень, которого и подозревают в убийстве. В МВД отказывались возбуждать уголовные дела. При этом мужчина был дважды судим, в том числе за нападение с ножом на школьницу.

Мужчина напал с ножом на девушку у дома по улице Лесосечная в Нижней Ельцовке поздно вечером 26 июля. Он нанес ей 15 ударов ножом в разные части тела, она скончалась на месте.

27-летнего подозреваемого Хушнуда Хамроева задержали только на следующий день. В полиции утверждали, что он хотел уехать из России. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Мужчина дал признательные показания. Причиной, по предварительной версии, стала ревность.

28 июля суд изберет ему меру пресечения.

Уже нападал с ножом на девочек

Хамроев уже был судим. Первый раз в 2018 году по по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством). Второй — по той же ст. 119 УК и пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью). Оба дела рассматривал мировой суд Советского района.

В 2020 году Хамроева признали виновным в нападении на несовершеннолетнюю знакомую зимой 2019-го в Нижней Ельцовке. Он угрожал девушке ножом, схватил за ворот куртки, прижал лезвие к шее, а потом нанес удары. Фабула этого дела очень похожа на убийство в Первомайском районе, на что обратил внимание «КоммерсантЪ-Сибирь» своим заголовком «Смог повторить». Хамроев же утверждал, что просил от девушки вернуть ему телефон и вейп, но та отказала, и никаких ударов он не наносил.

Известно, что Хушнуд Хамроев снимал комнату у бабушки жертвы и называл себя Ромой «для удобства общения». Они сдружились с девушкой, но в какой-то момент он начал преследовать ее и угрожать. Перед нападением, как она рассказала суду, они шли с подругой в школу. Хамроев набросился на них из-за телефона, ударил ее несколько раз в челюсть, повалил на снег, достал нож и сказал: «Ты что, по-хорошему не понимаешь, сейчас вы обе ляжете».

Хамроев дважды ударил ножом: в грудь и в шею. «Было очень больно», — вспоминала в суде пострадавшая. Ее подруга кричала. Их спасли только случайные прохожие, набросившиеся на нападавшего.

В 2020-м Хамроева приговорили к году колонии-поселения, но освободили от наказания в зале суда, потому что он отбыл назначенный срок в СИЗО во время следствия.

Угрозы и побои

Девушка, убитая в Нижней Ельцовке, также говорила об угрозах со стороны Хамроева до трагедии. Молодые люди некоторое время встречались. Родственники девушки неоднократно обращались в полицию по факту угроз от мужчины, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Следственный комитет пообещал проверить данные о том, что силовики не реагировали на жалобы семьи. Хотя полиция утверждает, что все заявления принимались.

Всего с ноября 2021 года по июнь 2022-го поступило три заявления, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. Они касались угроз убийством и побоев. Но полиция отказалась возбуждать уголовные дела, а прокуратура подтвердила все три решения.

«В рамках проверки сотрудниками полиции возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Законному представителю пострадавшей 22 июня 2022 года было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой в полицию до настоящего времени не поступали», — рассказали в полиции.



А 26 июля девушку зарезали.

В ГУ МВД назначена внутренняя проверка.

На видео с Хамроевым, которое опубликовал СК, на вопрос «кого вы убили?» он ответил: «Свою девушку». «Ножом», — добавил он.

Ярослав Власов