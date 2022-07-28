Омского ученого задержали с ОМОНом во время экспедиции из-за дела о «фейках» про армию

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Омского археолога Евгения Круглова допросили по очередному делу о «фейках» про ВС РФ. Его задержали с ОМОНом прямо во время научной экспедиции.

Ученый Евгений Круглов участвовал в археологической экспедиции в лесу в Тюменской области. Там его задержали оперативники вместе с сотрудниками ОМОН, сообщило ОВД-Инфо*.

Круглова увезли в Омск, где его допросили по уголовному делу о «недостоверных сведениях» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Мужчину отпустили. При этом ему заявили, что в течение нескольких дней «звонком направят на психиатрическую экспертизу».

Силовики считают, что 4 мая Круглов якобы сделал репост новостной сводки о боевых действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте».



Статус археолога по уголовному делу неизвестен. Ему лишь показали рапорт об обнаружении репоста и скриншот публикации.

Напомним, что ст. 207.3 УК ввел президент Р Ф Владимир Путин 4 марта. По ней сейчас преследуют оппозиционных политиков, журналистов, активистов и обычных граждан, которые, в том числе не согласны с политикой Кремля в Украине. Также была введена ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».