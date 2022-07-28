Два человека погибли и восемь пострадали в аварии с красноярским автобусом

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В Красноярском крае пассажирский автобус попал в аварию. Есть погибшие и пострадавшие.

Автомобиль Toyota Ractis двигался по трассе «Красноярск-Енисейск» утром 28 июля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом Iveco, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.



«Водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время восемь из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство районной полиции.

UPD (13:20) Число пострадавших выросло до 11, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю. Ведомство объявило доследственную проверку по на предмет нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК).