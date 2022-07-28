Более полусотни домов подтоплены в Забайкалье

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В Забайкалье подтоплено более 50 домов. Уровень воды в реках растет. Людей начали эвакуировать.

«Из-за обильных осадков с 25 по 27 июля пострадали пять районов Забайкалья — подтоплено 57 жилых домов и 127 приусадебных участков», — сообщили в региональном правительстве 28 июля.



Пострадали поселения Дульдурга, Усть-Озёрное, Ильинка, Шишкино, Остров, Кокуй и Александровский Завод.



В зону подтопления попали 292 человека, в том числе 96 детей. 32 человека размещены у родственников, 21 находится в пунктах временного размещения. Остальные отказались от эвакуации.

По состоянию на 21.00 27 июля задействовано два ПВР — в Дульдургинском и Читинском районах, в которых размещен 21 человек, в том числе 14 детей.



Уровень воды в реках приближается к отметке выхода воды из пойм, уточнил в пресс-службе: «На реке Чите рост уровней продолжится, у сел Бургень и Шишкино слой воды на пойме увеличится, около города Читы в ближайшие двое суток уровень приблизится к отметке выхода воды на пойму и может ее превысить».

Уже подтоплены поймы рек Аргунь у сел Молоканка и Новоцурухайтуй, Чита — у сел Шишкино и Бургень, Хойто-Ага — у села Хойто-Ага, Борзя — у города Борзя и у села Усть-Озерная и других.