Депутат новосибирского заксобрания покинул ГК «Стрижи»

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Депутат новосибирского заксобрания покинул ГК «Стрижи»
28 Июл 2022, 09:39

Депутат новосибирского заксобрания Илья Поляков покинул группу компаний «Стрижи». Он поблагодарил теперь уже бывшего партнера Игоря Белокобыльского за работу.

Поляков сложил полномочия председателя совета директоров ГК «Стрижи» и вышел из состава учредителей группы компаний. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Вместе с партнерами (теперь уже — бывшими) мы преобразили Карьер Мочище в новый микрорайон Стрижи. Первыми в регионе провели комплексную реновацию территории. Вместо ветхих бараков возвели новостройки, стараясь максимально сохранять природный рельеф. Одновременно с жильем строили транспортную и социальную инфраструктуру. Сегодня в Стрижах самая современная в Новосибирске поликлиника, капитально обновлённая школа, новые детсады, — отметил Поляков. — Скоро начнем строить бассейн, лыжероллерную трассу, крытый каток».

Теперь, по словам депутата, он пойдет со «Стрижами» «параллельными курсами».

Поляков поблагодарил совладельца компании Игоря Белокобыльского и пожелал ему и бывшим коллегам успехов. Белокобыльский стал единственным владельцем ГК «Стрижи».


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