Депутат новосибирского заксобрания покинул ГК «Стрижи»
Депутат новосибирского заксобрания Илья Поляков покинул группу компаний «Стрижи». Он поблагодарил теперь уже бывшего партнера Игоря Белокобыльского за работу.
Поляков сложил полномочия председателя совета директоров ГК «Стрижи» и вышел из состава учредителей группы компаний. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Вместе с партнерами (теперь уже — бывшими) мы преобразили Карьер Мочище в новый микрорайон Стрижи. Первыми в регионе провели комплексную реновацию территории. Вместо ветхих бараков возвели новостройки, стараясь максимально сохранять природный рельеф. Одновременно с жильем строили транспортную и социальную инфраструктуру. Сегодня в Стрижах самая современная в Новосибирске поликлиника, капитально обновлённая школа, новые детсады, — отметил Поляков. — Скоро начнем строить бассейн, лыжероллерную трассу, крытый каток».
Теперь, по словам депутата, он пойдет со «Стрижами» «параллельными курсами».
Поляков поблагодарил совладельца компании Игоря Белокобыльского и пожелал ему и бывшим коллегам успехов. Белокобыльский стал единственным владельцем ГК «Стрижи».