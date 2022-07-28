Убийца Веры Пехтелевой получил 17 лет колонии

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Убийца Веры Пехтелевой получил 17 лет колонии
28 Июл 2022, 10:07

Кемеровский суд признал Владислава Канюса виновным в жестоком убийстве своей бывшей девушки 23-летней Веры Пехтелевой. Его оправдали по части статей.

Кемеровский облсуд признал Канюса виновным в убийстве Пехтелевой с особой жестокостью (пункт «д» ч. 2 ст. 105 УК). Приговор зачитали 28 июля.

При этом судья Антон Баженов оправдал Канюса по статье об изнасиловании (пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК), передает НГС42. Кроме того, истек срок давности по статье о незаконном лишении свободы (пункты «в, г» ч. 2 ст. 127 УК).

В итоге молодой человек приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Родители не довольны решением суда. Дядя девушки сказал, что «система всё поглотила». Отец убитой в суде вцепился в перила, пока мать пыталась его оттащить со словами «так будет лучше».

В январе 2020 года 23-летнюю студентку пятого курса Кузбасского государственного технического университета Веру Пехтелеву нашли мертвой в квартире ее бывшего парня Владислава Канюса. На ее теле согласно приговору было 111 травм. Смерть наступила после удушения шнуром от утюга.

Соседи Канюса слышали крики девушки и несколько раз пытались вызвать полицию, но никто не приехал. Когда жители дома взломали дверь квартиры, Пехтелева уже была мертва. Владислава Канюса сначала обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), но потом переквалифицировали статьи на более тяжкие.

Начальника смены дежурной части и старшего оперативного дежурного отдела полиции «Ленинский», Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына, которые, по мнению следствия, не отреагировали на вызов, обвинили в халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Ленинский райсуд принял их уголовное дело 3 февраля 2021 года, первое заседание прошло 26 февраля, и суд вернул дело прокуратуре по ходатайству гособвинение для переквалификации на более тяжкое.

СК также возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в отношении трех сотрудниц дежурной части полиции Кемерова, которые получали сигналы, что в одной из квартир слышны «крики женщины о помощи».


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