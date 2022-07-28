Новосибирские ученые начали собирать подписи в защиту арестованного доктора наук Маслова

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Новосибирские ученые потребовали прекратить уголовное преследование главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова. 75-летнего доктора наук увезли в московское СИЗО по обвинению в «госизмене».

Коллектив Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН начал сбор подписей под обращением в поддержку Маслова. Его задержали в конце июня по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК). Советский районный суд арестовал ученого, которого увезли в московское СИЗО «Лефортово».

Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных связанных с гиперзвуком.

«Неожиданный арест такого выдающегося ученого, как Анатолий Александрович Маслов, негативно сказывается на моральном состоянии всего научного сообщества страны, — говорится в письме. — За последние годы преследованию подверглись ученые из МФТИ, МАИ, ЦАГИ, ЦНИИмаш. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований. Обращаем ваше внимание, что сохранение подобной тенденции не может не способствовать снижению качества научных исследований и разработок, необходимых для импортозамещения в авиационной отрасли».

Анатолий Маслов — ведущий российский специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показав возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.



Кроме того, Маслов — профессор Новосибирского государственного университета, а также Новосибирского государственного технического университета. «Он активно участвует в подготовке научных кадров. Под его руководством и научной консультацией защищено 11 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Работы его учеников были удостоены многочисленных наград и премий», — подчеркнули ученые.

Коллектив института требует отпустить Маслова из СИЗО. Подписи собирают до 3 августа.

Доктора наук арестовали вскоре после задержания 54-летнего ученого Дмитрия Колкера, к которому сотрудники ФСБ пришли прямо в больничную палату, где он лежал с четвертой стадией рака. Колкера также арестовали и увезли в «Лефортово», он умер через два дня.