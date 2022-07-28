Семья погибшей роженицы отсудила 8 млн рублей у больницы в Забайкалье

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Жительница Читы скончалась после кесарева сечения в перинатальном центре. В ее смерти обвинили акушера и гинеколога. Суд назначил семье девушки компенсацию в 8 млн рублей.

Центральный райсуд Читы обязал Нерчинскую ЦРБ выплатить родителям и сыну умершей пациентки 8 млн рублей, сообщил правозащитный проект «Юраптека».

21-летняя Анжелика Куликова умерла после проведения кесарева сечения в перинатальном центре Краевой клинической больницы в октябре 2018 года. Без мамы остался новорожденный мальчик — опекунство на него оформила бабушка.

Судебно-медицинская экспертиза нашла причинно-следственную связь между действиями врачей больницы, куда изначально поступила девушка, и смертью.

Куликова страдала редким заболеванием — острой жировой дистрофией печени. У нее также было кровотечение из носа, потеря веса, желтый цвет кожи и другие симптомы, рассказали правозащитники. Ей требовалось быстрое родоразрешение, но врачи не сделали этого.

Акушер Ульяна Арсентьева раскаялась и извинилась перед семьей погибшей — дело в отношении нее было прекратили «в связи с примирением сторон». Гинеколог Наталья Кадалова вину не признала, ей вынесли приговор по ч. 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). При этом врач ушла от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

