Госдолг Новосибирской области вырос на 6 млрд за месяц
© unsplash.com/Vardan Papikyan
Государственный долг Новосибирской области вырос до 47 млрд рублей. Основные обязательства приходятся на бюджетные кредиты со стороны РФ.
Госдолг Новосибирской области к июлю 2022 года составил 47,5 млрд рублей, говорится в документах на сайте регионального минфина. К июню показатель составлял 41,2 млрд.
За месяц резко выросли обязательства по бюджетным кредитам, которые дает
Доходы региона в последней редакции бюджета на 2022 год запланированы на уровне 258 млрд рублей. Расходы — 283 млрд.
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