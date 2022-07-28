Госдолг Новосибирской области вырос на 6 млрд за месяц

© unsplash.com/Vardan Papikyan
Госдолг Новосибирской области вырос на 6 млрд за месяц
28 Июл 2022, 13:59

Государственный долг Новосибирской области вырос до 47 млрд рублей. Основные обязательства приходятся на бюджетные кредиты со стороны РФ.

Госдолг Новосибирской области к июлю 2022 года составил 47,5 млрд рублей, говорится в документах на сайте регионального минфина. К июню показатель составлял 41,2 млрд.

За месяц резко выросли обязательства по бюджетным кредитам, которые дает Минфин Р Ф — 25,7 до 32 млрд рублей. Остальное приходится на государственные ценные бумаги области.

Доходы региона в последней редакции бюджета на 2022 год запланированы на уровне 258 млрд рублей. Расходы — 283 млрд.


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