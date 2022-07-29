Наводнение в Забайкалье дошло до Читы

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Площадь подтопления в Забайкальском крае растет. Под угрозой оказались Чита и пригороды. Раны готовят к эвакуации. В это время губернатор в деловом костюме открывает выставку. (Текст обновляется)

Дамбу «промыло» на реке Чита, сообщил глава Читинского района Виктор Машуков в своем телеграм-канале. Вода начала затапливать дачные кооперативы.

«Нахожусь сейчас на месте промыва дамбы на реке Чита, [возле] дачных кооперативов. Уровень воды превысил верх отсыпки дамбы, вода просто переливается и промывы делает в дамбе. Здесь полностью все дачные кооперативы затоплены водой».

Администрация Ингодинского района Читы распространяет объявления о необходимости сбора документов и ценных вещей, чтобы быть готовыми к эвакуации.

В самой Чите уже затопило улицу Лазо. Движение по ней перекрыто бетонными блоками, передает паблик «Сейчас в Чите».

Река Чита выходит из берегов. Она может затопить прибрежные дороги и улицы краевой столицы уже 30 июля, уточнили «Чите.ру» в региональном гидрометцентре: «Угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города Читы ожидается завтра в течение суток».



Сейчас уровень воды в реке Чита составляет 247 см при критическом значении выхода воды на пойму в 160 сантиметров. Отметка опасного явления уровня — 300 сантиметров. Пойма подтоплена на 87 сантиметров.

Кроме того, река Кручина разлилась из-за дождей и затопила дорогу к детскому лагерю «Парус» возле поселка Атамановка за день до окончания смены и выезда детей.

На этом фоне региональное правительство во главе с Александром Осиповым отчитывается об открытии «выставки достопримечательностей регионов Дальнего Востока». На мероприятии чиновник в деловом костюме, на фотографиях солнечно и сухо. Пресс-служба Осипова продолжает называть регион на своем сайте «Zабайкальем».

UPD (10:51) Глава администрации Центрального района Читы Игорь Калмыков призвал тех, у кого дома и земля в зоне подтопления «принять меры по своевременному вывозу ценных вещей и транспортных средств». Он утверждает, что «задействованы все оперативные службы».

UPD (11:01) Пока жителей Читы предупреждают о готовности к эвакуации, губернатор Осипов участвует в панельной дискуссии «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм» на Дальневосточном творческом форуме. «Я всех приветствую на этом форуме, уверен, он принесёт огромную пользу для всех нас», — сказал он.

UPD (11:51) Губернатор Осипов все-таки выехал посмотреть, что происходит на улицах Читы. Его пресс-служба опубликовала видео с перекрытой улицы Лазо, где вода уже подошла к выставленным бетонным блокам.

UPD (12:11) Администрация Железнодорожного района Читы попросила жителей готовиться к эвакуации. Чиновники подогнали несколько автобусов в поселки Заречный и Биофабрика.

Пункты временного размещения находятся в школах №17 и №45.

UPD (13:11) В Чите введен режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



«Развернуты три пункта временного размещения. Ведутся работы по защите дачных участков. Задействованы 76 человек, 12 самосвалов, четыре погрузчика, один грейдер. Заключены договоры на поставку питьевой воды и предметов первой необходимости. На оперативном штабе была поставлена задача особое внимание уделять работе с маломобильными гражданами — не допускать, чтобы они отказывались от эвакуации из зон подтопления и из зон риска», — утверждают в телеграм-канале правительства.

UPD (13:20) В Чите закрыто движение по мосту по улице Комсомольская, сообщили в мэрии.