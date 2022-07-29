Лидеру фракции КПРФ в иркутском парламенте дали девять лет колонии

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Суд признал лидера фракции КПРФ в иркутском заксобрании, сына бывшего губернатора Андрея Левченко виновным по делу о мошенничестве. В партии преследование считают политическим.

Кировский районный суд Иркутска признал Андрея Левченко виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Об этом сообщает «Ирсити» из зала суда.

Депутат приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей.

Вместе с ним по делу проходят вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов, бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) Дмитрий Коженов, гендиректор иркутского ООО «Звезда» Олег Хамуляк и его заме по экономике.

UPD (10:40) Олег Хамуляк приговорен к 8 годам колонии общего режима. Андрей Рябикин — 7 лет колонии общего режима.

Андрея Левченко, который возглавляет фракцию КПРФ в иркутском заксобрании, задержали 28 сентября 2020 года. Политика обвинили в хищениях из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2019 года, и обвинение было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Но через полтора года следствие заявило, что Хамуляк вместе с Левченко-младшим заключили договор на поставку лифтового оборудования в Иркутске на 167 млн рублей, но стоимость ремонтных работы якобы была увеличена до 319,6 млн рублей. Ущерб оценили в 185 млн рублей, но в окончательной редакции обвинения он сократился до 55 млн.

Депутат полностью отрицает вину. Он находится в СИЗО уже два года.

В КПРФ уголовное дело считают политическим. Несмотря на давление на иркутского экс-губернатора от КПРФ, отца Андрея Левченко Сергея, он решил пойти на выборы Госдумы и возглавил объединенный партийный список в Иркутской, Магаданской области и Якутии. На сентябрьских выборах Левченко-старший прошел в Госдуму.

Андрей Левченко был избран в заксобрание Иркутской области от КПРФ, он является генеральным директором ЗАО «Стальконструкция» и президентом Федерации дзюдо Иркутска. Он возглавляет фракцию в заксобрании, на выборах в 2018 году партия получила большинство мандатов в региональном парламенте, но в кулуарной борьбе не смогла провести своего спикера — должность занял единоросс Сергей Сокол (после его перехода в Госдуму кресло досталось представителю «ЕР» Александру Ведерникову).

В регионе проходят пикеты в поддержку Андрея Левченко.