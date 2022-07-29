«А-Проперти Развитие» Авдоляна стала владельцем 100% акций «Сибантрацита»

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ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит», ведущего добычу угля в Новосибирской области и Кузбассе. Максим Барский, ранее появившийся в числе собственников, полностью вышел из компании, уточняется в ее сообщении.

«А-Проперти Развитие» сообщило о завершении консолидации акций ГК «Сибантрацит» — мирового лидера по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG.



«Завершение консолидации никак не скажется на работе сотрудников предприятия. Собственник намерен сохранить опытную команду группы „Сибантрацит“, которая демонстрирует эффективную работу, деятельный профессионализм и высокий потенциал. Изменений в штатное расписание, а также кадровых перестановок не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что владельцами активов «Сибантрацита» стал «Сибан Холдинг», связанный с экс-гендиректором «Сибантрацита"Максимом Барским и создателем компании Yota Альбертом Авдоляном. В сообщении «А-Проперти Развитие» уточняется, что Максим Барский «полностью вышел из компании». На сайте «Сибантрацита» он указан среди членов совета директоров.

В группу «Сибантрацит» входят угольные компании АО «Сибирский антрацит» («Сибантрацит») и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский». В 2021 году объем добычи Группы «Сибантрацит» составил 22,6 млн тонн. По сравнению с 2020 годом добыча выросла на 28%. Поставки группы на ключевой рынок — Китай — выросли на 18%. Поставки в Индию в 2021 году выросли на 51%, Южную Корею — на 38%.

Основатель «Сибантрацита» Дмитрий Босов скончался в мае 2020 года, после этого его супруга Катерина возглавила совет директоров компании. Она покинула пост в октябре 2020 года. О том, что «Сибан Холдинг» приобрел «Сибантрацит» у группы АЛЛТЕК стало известно осенью 2021 года.