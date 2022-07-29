Ростехнадзор потребовал остановить работу обогатительной фабрики «Норникеля»

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Ростехнадзор потребовал приостановить работу обогатительной фабрики корпорации «Норильский никель» на Таймыре. Ее эксплуатируют с нарушениями.

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена внеплановая проверка оценки мероприятий по предупреждению аварий, необходимость выполнения которых отражена в акте технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ООО «Медвежий ручей», произошедшей 20 февраля 2021 года.



«В ходе проверочных мероприятий установлено неисполнение мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий и сооружений ОПО „Фабрика обогатительная цветных металлов“», — говорится в заявлении Енисейского управления Ростехнадзора.

Ведомство составило протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение правил промышленной безопасности) и потребовало приостановить работу предприятие. Иск рассмотрит Норильский городской суд.

«Фабрика обогатительная цветных металлов» входит в ООО «Медвежий ручей». Это дочерняя компания ГМК «Норильский никель». Предприятие возглавляет Владимир Зайцев. Выручка в 2021 году составила 56,5 млрд рублей, чистая прибыль — 14,8 млрд.

В феврале 2021 год произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха обогатительной фабрики. Погибли трое рабочих, еще пять человек получили травмы. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 217.2 УК (заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности).