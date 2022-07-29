Запрет на уголь и дрова вводят для бизнеса в Красноярске

© Слава Степанов/gelio.livejournal.com

Запрет на использование твердых видов топлива вводится для компаний в Красноярске, если их помещения присоединены к централизованному теплоснабжению. Он будет действовать в холодное время года.

По поручению заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина в Красноярском крае с 15 сентября по 15 мая введен запрет на использование твердых видов топлива (каменный, бурый уголь, дрова, пеллеты) для предпринимателей, эксплуатирующих помещения с централизованной системой теплоснабжения, сообщает ведомство.

«Принятые меры будут способствовать снижению количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий от котельных, имеющих низкие дымовые трубы и низкоэффективные системы очистки дымовых газов, и фактически подключенных к тепловым электростанциям с современными системами улавливания загрязняющих веществ», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Для других городов с большим объемом выбросов: Канска, Ачинска, Минусинска, Лесосибирска, Назарово — разработаны и проходят стадию согласования комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Прокурорское вмешательство содействовало приведению деятельности свыше 20 компаний в соответствие с экологическими стандартами. Ими разработаны мероприятия по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, оформлена разрешительная документация, обеспечен учет источников выбросов, установлены системы газоочистки. Из тени выведена работа почти 9% предприятий, не состоящих на учете.